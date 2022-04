Souleymane THIAM

Diplômé d'un Master Qualité des Procédés Agroalimentaires et Halieutiques et d'un Master Biologie et santé, je possède une expérience de plus 2 ans dans la qualité agroalimentaire.

Au cours de mes postes occupés, j'ai effectué les tâches suivantes:

▪Dossier d'agrément sanitaire et son suivi. auprès de DDPP et DDTM.

▪Mis en place le plan HACCP.

▪Document unique d'evaluation des risques professionnels.

▪Des procédures en qualité

▪Évaluation interne des fournisseurs.

▪Réalisation d'un audit.

▪Un document sur la reconnaissance des especes et les critiques d'agreages.



Mes compétences :

Bureautique

Anglais

Bookkeeping

Commodities

Internal Audit

Audit

Hazard Analysis and Critical Control Point

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Navision

Microsoft Excel