Bonjour,

J'ai occupé un poste de Consultant en gestion de projet au sein de GRTGAZ pendant deux ans et demi puis un poste d'Assistant responsable de projet/ Responsable de gestion documentaire chez ERAS Ingénierie. En même que mon activité professionnelle, j'ai repris mes études afin de renforcer mes compétences et d'évoluer: Master en gestion de l'information stratégique pour l'entreprise à Marseille et Mastère spécialisé en management et direction de projet à Centrale Paris.

Je suis actuellement PMO/ Consultant dans le management de projet en mission à la SNCF (Direction Ingénierie et Projets, Section Ferroviaire.



Souleymane TRAORE,



Cordialement.



Mes compétences :

Gestion de projet

Veille

Statistiques

Documentaire

Bibliometrics

Analyse stratégique

Benchmarking

Sécurité des systèmes d'information

Innovation

Intelligence économique

Propriété intellectuelle

Bases de données

Commerce international

Marketing stratégique

Analyse financière

Management en milieu interculturel

Création/ réalisation de projet

Analyse fonctionnelle

Communication

Pack office, Lotus Note, bases de données, gestion