Laetitia RUSPINI

En tant qu'assistante commerciale Internationale chez Figaro Classifieds, ma langue de travail est l’anglais et mes interlocuteurs sont basés dans plus de 130 pays.

Mes différentes expériences m’ont aidée à aiguiser ma rigueur et à définir mes objectifs personnels et professionnels.

J’y ai acquis tout d’abord une faculté d’adaptation, un goût pour le travail en équipe et une grande aisance relationnelle.



Mes compétences :

Formation

Assistante

Vente

Recrutement