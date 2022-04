Soumaya LAQBAQBI

Compétences :

- Gestion de projets

- Communication externe (online et offline, rédaction de communiqués et dossiers de presse...)

- Communnication interne (journal interne, livrets d'accueil...)

- Evenementiel (séminaires, incentives...)

- Marketing direct (mailing et e-mailing, newsletters...)

- Marketing produits (catalogues, brochures, PLV...)

- Community management

- Gestion sites internet (rédaction, mise en ligne de contenu ...)

- CRM (interface avec l'éditeur, préparation du plan de formation des équipes en interne, "recettage", suivi de l'intégration...).

...



Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de développer de nombreuses qualités professionnelles : polyvalence, grande capacité de prise en charge, adaptabilité, réactivité...



