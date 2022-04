Soumaya SARSARI

Plusieurs expériences en supply chain achat, approvisionnement, planification, ordonnancement, service client et gestion des stocks et ordres de fabrication. Grâce à ces expériences et à mes 5 ans d’études en logistique stratégique et opérationnelle j’ai pu acquérir des compétences en :



- Logistique Stratégique et commerce international

- Supply Chain & Logistique opérationnelle, approvisionnement, achat , fabrication, vente / distribution.

- Management service client

- Relation client / fournisseurs à l'international ( Chine, Japon, USA, Inde, Europe, Australie...)

- Gestion stratégique et opérationnelle du budget logistique sur le plan international

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Logistique stratégique et commerce international :



 Négociations / Achat / Vente à l'international

 Transports internationaux

 incoterms

 Instruments et techniques de paiement à l’international

 Gestion du risque de crédit

 Gestion du risque de change

 Import / Export / Calcul des prix

 Gestion des stocks en transit et à terre



Logistique opérationnelle :



 Méthodes de gestion de stock

 Sous-traitance, achat de prestations et rédaction des cahiers des charges

 4PL / 3PL

 Rationalisation des flux de production et management de la qualité

 Lean management

 Lean manufacturing

 Kaizen, PDCA, 5S, 5M, SMED



Douane :



 Les échanges intra et pays tiers / Les TVA européennes

 Les accords économiques internationaux

 Les procédures

 de dédouanement

 Les nomenclatures, l'origine et la valeur

 Les optimisations douanières / procédure simplifiée

 Les déclarations : DAU, DEB, CA3 / OEA



Gestion financière :



 Analyse des coûts

 Contrôle de gestion

 Comptabilité analytique



Droit :



 Droit de la logistique

 internationale

 Droit européen

 Droit des sociétés



Marketing :



 Etudes de marché

 Benchmarking

 SWOT



Langues :



 Anglais : Courant

 Français : Bilingue

 Arabe : Maternelle



Les NTIC :



 Expérience professionnelle : SAP, ERP Baan, Business Objects, Excel, Power Point

 Formation :EDI, GPAO, WMS, Algorithmique*, Merise*."

(* Formation en cours)



Mes compétences :

Logistique

Approvisionnement

Achats

Amélioration continue

Gestion de la production

Management

Supply Chain International