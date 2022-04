Soumeya BENHASSINE

- Middle-East Sales Manager

- Elaboration d’une étude sur le comportement d’achat de la clientèle Middle-East et recommandations marketing.

- Mise en place du plan Marketing Middle-East.

- Mise en place d’opérations commerciales ciblées (offres et événementiels) en partenariat avec les marques

de luxe.

- Mise en place de packages Middle-East avec les grands hôtels parisiens 4*,5* et Palaces.

- Prospection Internationale de clientèle Middle-East auprès des Tours Opérateurs (France et Middle-East).

- Mise en place des documents de communication destinés à la clientèle Middle-East.



Mes compétences :

Gestion de projet

Adobe Photoshop

Communication

Management

Internet

Distribution

Marketing