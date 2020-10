Souria BENDJERID

Formée à loutil dAnalyse Transactionnelle, mon approche dans mes formations au CUEEP après validation du DUCERH (Diplôme universitaire communication et relations humaines) est orientée vers la communication et les relations humaines dans différents champs (Social, Santé, Enseignement). Actuellement Responsable Administratif à l'école de musique de Villeneuve d'Ascq depuis 1987.

J'ai finalisé mes 5 années d'études (1ére promotion du nord) en psychothérapie analytique à l'ècole Européenne de Philosophie et psychothérapie appliquée (EEPA) à Lille.