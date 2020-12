Stella BERTRAND

Comptable de formation. J'ai un goût développé pour la beauté.



Mon objectif sur du moyen et long-terme est de créer ma propre structure spécialisé dans l'esthétique cosmétique ou racheter une franchise et d'en avoir la gestion grâce à mes comptétences de comptabilité.



Mon bilan de compétence et l'étude de marché m'ont permis d'affiner "mon projet" et d'en percevoir sa faisabilité.

Depuis quelques mois, je m'oriente vers de nouveaux projets avec des personnes dotées et travaillant avec des valeurs, des ideaux qui me correspondent totalement...



Affaire A suivre...



Mes compétences :

Assistante maternelle Agréée

Persévérante

Bien être

Pragmatique

Beauté