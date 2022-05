Stephan FONTANA

Management d'une équipe capacité d'adaptation et d'analyse réalisation et mise en place de procédures HSE en relation avec le client aptitude d'intervention sur des situations degradées élaboration des statistiques relatives aux accidents, incidents, situations dangereuses et reporting.

Animation des reunions coordination HSE entre les differents corps d'état sur des travaux neufs et unites en service





Animateur HSE depuis 1992 sur différents projets pour les sociétés :

Total, Procter&Gamble, Rhodia, Cogema, Naphta chimie, Melox,Endel,Sanofi Aventis,Socodei Centraco (construction du site),Litwin,Technip



Pompier pour les services incendie d’Exxon fos sur mer et Cogema Marcoule



Pompier volontaire de 1989 à 2000 au grade de câporal chef



disponible ASAP



Mes compétences :

Sécurité

