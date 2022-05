Stephan FOURIE

Passionné depuis 10 ans par ce métier découvert sur le terrain, je mets mon fort relationnel humain au service de toute collaboration professionnelle.

Compétiteur instinctif, je prends plaisir à relever les challenges de tous ordres.

Je sais également me mettre au service d'une équipe et apprécie les échanges qui permettent de progresser ou de faire progresser les uns et les autres.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Esprit de conquête

Esprit d'équipe

Relations humaines et so

Empathie et bonne humeur

Compétiteur performant

Franchise