Olivier LAMBERT

25 ANS D’EXPÉRIENCE RESPONSABLE DE SECTEUR INGÉNIEUR COMMERCIAL PME GRANDS COMPTES



- 13 ans en bureautique et mobilier d'entreprise et d'industrie, péri-informatique, imprimerie en Pme/Pmi et Grands comptes pour Fiducial Office Solutions 2004-2015



- 4 ans en bureautique pour Buro+/sacfom en tant que responsable de secteur de 2000-2004



- 8 ans en tant qu'ingénieur commercial B to B en GMS pour CDL filiale Polygram 1992-2000



Mes compétences :

E-Business

Atoo-Sync GesCom Pro

Négociation commerciale

Négociation contrats