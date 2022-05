Stéphan FROMENT

Directeur de Production : Montage de structure de production et gestion d'outsourcing.

Analyse institutionnelle, pilotage du recrutement et animation du studio (fonctionnement et dynamique de groupe).



Producer : Solide expertise relationnelle et sens formel aigu.

Management d’équipe souple et cadrant, réactivité, autonomie et prise d’initiatives en outils de gestion et management de risques.

Sensibilité marquée pour les projets vidéoludiques au parti-pris narratif innovant.





Mes compétences :

Psychologie clinique

Game Design

Conflict Management skills

Budget management

Planification

Risk management

Scrum

Coordinateur de projet