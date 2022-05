Stephan GIRET

TEL : 0647933798

Mon parcours professionnel : Ouvrier en tant que monteur ouvrant pendant 2 ans , suivi monteur dormant / mur rideau pendant 2 ans , suivi de 5 années en tant qu' usineur .Je travaille actuellement en bureaux d'études en tant que métreur en menuiserie aluminium et je fais également achat et du lancement de fabrication .

Logiciel utilisé : DELTALOG , WICTOP , LOGIKAL pour le lancement de fabrication et metrage , Divalto (logiciel de gestion de stock et commande )

CALUMEN live ( facteur solaire vitrage)

PI vitrage ( choix vitrage selon norme DTU)

OPTIMAL V2 ( calcul thermique UW et FACTEUR SOLAIRE CHASSIS)

NORME Anti sismique

Gamme utilisé : WICONA/TECHNAL



Mes compétences :

Lancement fabrication chassis/MR aluminium

Achat vitrage/accessoire/profils pour fabrication

Gestion planning

Metreur menuiserie aluminium

Usineur chassis/MR Aluminium

Planification de production