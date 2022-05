Chef d'unité à STOLZLE Masnieres Parfumerie ( salarié dans la société depuis 1995 ) et Sapeur Pompier Volontaire au Centre d'incendie et de secours de Marcoing ( SDIS 59 ) depuis 1994 en qualité de Chef de Centre. disponible motivé et a l'écoute pour un objectif primaire : la communication et la réactivité pour un résultat optimal.