Stephan HOLZMANN

Créatif ; passionné par l'univers de la santé et de la cosmétique, mon parcours professionel jaloné de multiples expériences en est le reflet.



Directeur en recherche et développement en cosmetologie chez des façonniers internationaux, j'ai crée de nombreuses gammes de soins et de beauté pour la grande distribution et la distribution sélective. En parallele, j'ai mis au point ma propre gamme de produits de soin pour le marché asiatique.



Titulaire d'une officine à Paris pendant 8 ans, j'ai développé l'activité de la parapharmacie a l'export notamment au Moyen Orient. Mes contacts au quotidien avec ma clientele et mes fournisseurs, m'ont permis d'approfondir ma connaissance du reseau officinal en France.



Depuis 3 ans, j'ai rejoint le premier distributeur indépendant de Parapharmacie PARASHOP en tant que directeur de magasin. Leur expertise en logistique et en organisation d'opérations commerciales conjuguée )

à ma connaissance du marche en parapharmacie me permette de contribuer à developper l'activite du groupe.



Mes compétences :

Cosmétique

Formulation

Gestion d'équipe

Marketing

Vente