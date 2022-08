Stéphane BESCHER

Après une solide expérience en France et à l'étranger sur le développement, la mise en service et le suivi de Process variés, j'ai créé A3Process en 2006. Fournisseur direct de grands comptes OU en sous-traitance, je prends en charge la programmation automates et supervisions industrielles de process variés. Spécialiste Siemens & Simatic TI505 depuis plus de 25 ans, je me suis spécialisé sur des migrations et projets complets en Simatic Siemens PCS7, dans les domaines agroalimentaire, chimie, sucrerie, UIOM, Carrière, Chaufferie. Un seul interlocuteur et acteur qualifié automation, de la définition de vos besoins au suivi de production.



Systèmes Intégrés : SIEMENS PCS7

Automates : SIEMENS S5, S7, TI555, TI505 Texas Instrument, ...

Supervisions : Siemens WinCC, Simatic PCS Unix, InTouch.



Réalisation de projets incluant :



l'audit et l'analyse (rédaction d'analyses fonctionnelles)

l'étude et le développement

les tests et l'intégration

la mise en service sur site

le suivi de production et la formation maintenance



Mes compétences :

Pcs7

Texas Instrument, APT, Tisoft

WinCC

Pcs 3.12

WinCC Flexible

workshop