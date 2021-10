Stephane BONELLI

En constante évolution depuis 1998, j'ai acquis l'expertise du métier de la sécurité Electronique.



Gestion de chantiers Vidéo, intrusion, Contrôle d’accès, SSI, gestion d’équipes, relation sous traitant, étude de faisabilité, optimisation des coûts, des temps...

Rédaction de devis, négociation clientèle, à la croisé des chemins entre le commercial et le Technicien conseil...

sav multi-marque, règles APSAD.



Détection intrusion, Vidéo-surveillance analogique et IP analyse d'images, contrôle d’accès, détection incendie, réseau informatique.



Pour moi la satisfaction du client est prioritaire, la réalisation de l'objectif donné...



A l'aise en toutes situations, très bon relationnel, maîtrise totale du métier.



Mes compétences :

Courant faible

Réseaux d'entreprises

Gestion administrative

Bâtiment

Gestion de chantier

Gestion de projet

Alarme intrusion et domotique

Alarme incendie

Contrôle d'accès

Video IP