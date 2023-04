Stéphane BRUN

Issu d'un bac STT ACC, j'ai suivi une formation en BTS communication des Entreprises, puis une spécialisation en graphisme. Enfin j'ai réalisé une formation multimédia qui me permet de construire des sites HTML.



J'ai ensuite intégré une entreprise moulinoise (03), J.pixel qui était spécialisé dans la création graphique et la compogravure. Devant des difficultés financière, cette entreprise a fermé. Nous avons donc choisi avec ma collègue de nous associer afin d'ouvrir Sixième Sens, une agence de création graphique, où nous pouvons réaliser tout types de travaux imprimés, de sites web, ainsi que tout les travaux de compogravure, que ce soit du simple flashage au montage, incorporation de films de façon traditionnel grâce à un employé compograveur depuis 30 ans (mon ancien patron !).



En décembre 2005, l'opportunité d'intégrer une autre entreprise moulinoise pour un projet d'envergure me pousse à quitter Sixième Sens. La création d'un réseau national visant à promouvoir les professionnels de la sécurité (les vendeurs d'alarme) en mettant à leur disposition le chainon manquant à une protection globale de l'habitat : l'assurance multirisque habitation.



Ayant créé l'ensemble des produits d'Assur-Alarme, j'ai intégré un groupement d'employeurs pour des missions de communication auprès des sociétés adhérentes.



Aujourd'hui, je construis un projet d'entreprise qui verra le jour vers la mi octobre 2008. Mon envie de gérer ma propre entreprise étant toujours aussi prononcée, je décide de quitter le GESA afin de m'installer en indépendant.

J'aurais 2 types de produits :

- mon premier métier qui me permettra de réaliser tous supports de communication,

- un nouveau secteur, issu d'un besoin identifié lors d'un entretien avec un élu, la gestion des plans de cimetière.



Mes compétences :

Graphisme

Communication

Infographie

Site internet