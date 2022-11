Stephane CHALVIN

Je peux et souhaite travailler en français, anglais ou espagnol. Je suis ouvert à tout projet impliquant ces 3 langues :)



Ingénieur Telecom - Expérience en management, gestion de projet, Transition d'IT Outsourcing, toujours à l'international.



Anglais et Espagnol (C1) courants - 8 ans aux USA, 2 ans au UK.



Management (Equipes jusqu'à 45 personnes)

Culture internationale

Gestion de Projet (Certification PMP - PMI® et PRINCE2®)

Transition and Transformation Management

Gestion du changement



Je cherche aussi à donner des formations dans mes temps libres (project management, management, équipes virtuelles - en anglais ou en français) - n'hésitez pas à me contacter.



Mon profile LinkedIn: fr.linkedin.com/in/stephanechalvin/



Mes compétences :

Project management

Transition management

Change Management

Leadership

International environment

Virtual teams

Training and Lectures

Directeur de Projet

ITIL v3

PMO

Outsourcing

Communication

Organisation