Stéphane CHAPELLE

Technicien expérimenté en contrôle, vérification, évaluation à travers la mise en condition dégradée de fonctionnement techniques in situe ou sur banc dessai.

Assemblage, vérification, paramétrage, calibration, Enregistrements des valeurs obtenues dans les bases de données.

Enregistrement et gestion des non conformités.

Rédaction des rapports d'intervention, et des plan de préventions.

Force de proposition d'amélioration de la performance et de la sécurité.

La rigueur, l'opiniâtreté, la pertinence, l'autonomie, l'adaptabilité, l'amabilité, et la coactivité, au sein des équipes œuvrant en 2x8h, sont depuis des qualités que je conserve.



Mes compétences :

Microsoft Office 2021

Calibration

Siemens Hardware

Microsoft Office

Microsoft Windows 10, 11