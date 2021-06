Je suis un Ingénieur Mécanicien et jai complété ma formation dans différents domaines tels que la Logistique, la Finance et les Ressources Humaines. Jexerce le métier de Directeur Général depuis 15ans dans le secteur de lIndustrie Mécanique et de la Métallurgie/Forge.

Jai travaillé dans différentes structures de taille moyenne (100 à 270 personnes) dans différents pays (France, Chine et Italie).



