Stéphane CLERJAUD

BAC+4, 25 ans dexpérience dans le marketing, la vente de services informatiques et la gestion de centre de profits.





- Management opérationnel et stratégie commerciale

- Gestion de centre de profits (budget, pilotage et management)

- Encadrement des équipes opérationnelles (Recrutement, Staffing projet, objectifs)

- Stratégie de vente (développement, fidélisation, lancement de nouvelles offres)

- Animation dune équipe commerciale (motivation, objectifs et sectorisation)

- Suivi de grands comptes (proposition, négociation et foisonnement)

- Mise en place doutils (CRM, pilotage opérationnel et tableaux de bord)



- Stratégie dentreprise et marketing

- Positionnement, orientations métiers, verticalisation et industrialisation des services

- Stratégie marketing (plan marketing, budget et études)

- Lancement de nouvelles offres de services (développement, argumentaire et formation)

- Opérations marketing (télémarketing, mailing, évènementiel, supports promotionnels)

- Relations partenaires (business plan ,Co-marketing, reporting)

- Communication (brochures, Web, relations presse)

- Structure Avant-vente services (Support aux ventes, proposition, pricing, démonstration)



Mes compétences :

ERP