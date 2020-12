Je suis à la recherche des nouveaux défis liés au développement web.

Je travaille actuellement sur Symfony, Bootstrap, ... et suis prêt à m'adapter à votre stack.

Si vous cherchez un développeur web Full-Stack ou BackEnd, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

After Effects

Cadrage

Montage

3D

Infographie

Motion Graphics

E-learning