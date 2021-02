Stéphane DESBARATS

Testeur chez LD Saget, je qualifie les systèmes optiques sous marin sur les navires câbliers d'Alcatel.

J'occupe également les fonctions d'électronicien, automaticien et informaticien.



J'ai exercé dans la formation, l'encadrement et la qualité.



J'aime le travail d'équipe, les challenges et la haute technicité.



Autonome, organisé et dynamique, je mets mes compétences en œuvre pour atteindre les objectifs fixés en intelligence avec toutes les parties concernées.



Mes compétences :

Sonar

Teaching

Organisation

Quality

Sea

IT

Unix

Coreldraw

Matlab

Orcad