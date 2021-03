Stéphane DOUCET (DOUCET)

Je suis gérant majoritaire de mon EURL SDI CONSEIL. Je suis donc rattaché au statut d'indépendant.



Je suis disponible immédiatement. Mon tarif journalier minimum quelque soit l'offre est de 475 euros.



Je recherche des postes de DBA DB2 (Z/Os ou LUW), d'administrateur OPTIM (extraction/anonymisation des données), de chef de projet technique, d'architecte méthode, ... ou tout autre poste me permettant d'élargir mes compétences.



Je suis ouvert aux postes en CDI chez le client final.



FORMATION GÉNÉRALE

----------------------------------



2018

Formation nouveautés DB2 Z/Os V12



2011

Formation Delta DB2 Z/Os V8 = > V9 chez Delta DB



2007

Formation Delta DB2 V7 = > V8 chez Delta DB (+ divers séminaires DB2 V7/V8)



Initiation Unix chez Computer Associates



Unix : Shell Script Niveau 1 chez

Computer Associates



2000

Nouveautés des versions 4 et 5 de DB2 OS/390



1998

DB2 pour les développeurs chez ATOS FORMATION



PACBASE à la C.G.I.



SYNTHESE SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ETRE

---------------------------------------------------------

Architecte méthodes et systèmes dinformation

Administrateur de bases de données (ETUDES/PRODUCTION)

Administrateur OPTIM

Chef de projet technique (ou MOE)

Support technique Mainframe

Conseil / Analyste / Programmeur

Formateur

Recueil des besoins / Rédaction de documents (PV, Manuels utilisateurs, guides des bonnes pratiques, des normes, cahier des charges, ...)

Modélisation / Suivi Qualité

Conduite du changement / Planification / Cadrage

Management d'équipe technique

Fortes capacités dadaptation

Dynamique / Rigoureux / Force de proposition / Efficace



PRINCIPALES COMPETENCES FONCTIONNELLES

- Banques de détail / Assurances



PRINCIPALES COMPETENCES TECHNIQUES

--------------------------------------------------------------



Environnement Mainframe IBM chez ATOS FORMATION (MVS, JCL, TSO,...)



Connaissances Professionnelles



Système : OS/390, MS/DOS, WINDOWS, TSO, VSAM, UNIX, AIX



Langage : REXX, COBOL, JCL, SQL, Shell, HTML, JAVASCRIPT, Notions JAVA, PASCAL



Ordonnanceur