Fabienne TEULIERES

Consultante freelance.

Chef de projet transverse RGPD / GDPR. Etat des lieux, définition cible et roadmap, pilotage opérationnel.

Expertise fonctionnelle et technique de l'anonymisation des données, Data Privacy, GDPR :

Étude préalable, cadrage, audit, choix et implémentation d'outil (Data Masking), classification des données, intégration du processus d'anonymisation au sein de la DSI.



Secteurs : bancaire (BFI, Banque de détail) et assurance.



SI complexes : multi plateformes (Z et Dist.), multi-SGBD (DB2 Z et LUW, Oracle, Sybase, DLI, Sqlserver), Progiciels métier (Front et Back), développements spécifiques, TMA offshore, Cloud, CRM, Big DATA ...



12/2016 Formation Privacy Implementer GDPR (HSC Deloitte )

04/2016 Formation ISO27005 Risk Manager (HSC Deloitte)

Certification IBM Optim Designer (TDM, Data Privacy et Archive)



Mes compétences :

Sécurité, protection de la Donnée à Caractère Pers

GDPR / RGDP

Processus et métiers IT de la conception et l'expl

Sensibilisation à la GDPR, protection des données

Accompagnement du changement, Coaching

Etudes préalables, Audit

Gestion budgétaie

IBM Optim Test Data Mangement / Data Privacy for z

Anonymisation / Data Privacy

Plateforme z/OS et distr.

Plusieurs langages de programmation

Architectures Données, Logicielles, Aplicative, Te

SGBD DB2, Sybase, SqlServer, IMS/DB...

Direction de projet transverse MOA/MOE/AMOA

Gouvernance de la donnée, classification, cartogra