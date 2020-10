Stephane DUJARDIN

J'ai démarré ma vie professionnelle comme technicien de maintenance durant 6 mois, puis j'ai eu l'opportunité de passer Chargé d'affaires dans une société nouvelle spécialisée dans la prestation de service en Electricité Industrielle.



Après 10 ans dans cette entreprise, je suis parti pour reprendre la direction d"une société ( Europ TEch) qui comptait 3 salariés et spécialisée dans les presses à balles.



J'ai passé également 10 ans dans le groupe Hiolle, où j'ai dirigé et développé la filiale Hiolle Energies qui comptait 49 collaborateurs.



J'ai décidé de créer la société A2Enr en Mars 2013, qui sera spécialisée dans les domaines suivants : Automatismes, Electricité, Energies renouvelables.



Nos valeurs sont : Satisfaction, Réactivité, Démarche partenaire, Qualité et sécurité



Notre culture est avant tout industrielle, tout en apportant des solutions dans le domaine des économies d'energies tant au niveau industriel que tertiaire.



Mes compétences :

Micro éoliennes

Électricité