Patrice LEMAY

J'ai envie de travailler en toute autonomie.

J'ai un besoin important de contact car j'aime ça.

Si vous avez une offre à me proposer, je l'étudierai avec plaisir. Un CV ne veut rien dire, c'est avant tout la personnalité et l'envie de réussir qui sont le plus important. Chacun est capable de prouesses inimaginables,mais pour y arriver, il faut se connaitre soi-même. Une parfaite connaissance de soi permet de mieux communiquer avec autrui.



Mes compétences :

Proposition de service adapté

Fidélisation client

Renseigner un client

Deviser

Réception d'appels

Facturer

Invoicing > Issuing Invoices

Cashiering