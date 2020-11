Stéphane ELIASU

Alpega est le seul fournisseur de logiciels et de services de gestion de transport "on demand" pour tous les professionnels du transport et de la logistique, quels qu’ils soient



Nous sommes la seule société capable de répondre aux besoins des transporteurs, transitaires, prestataires logistiques ou chargeurs. Notre vision est d'être un fournisseur connectant les communautés du transport par la puissance d‘un réseau à haute disponibilité et par des solutions opérationnelles stratégiques qui offrent un rapide retour sur investissement à nos clients. Pour cela, nous disposons d'un portefeuille unique de solutions et de services interconnectés axés sur les processus de transport et les aspects opérationnels. Réseau et communauté sont des valeurs essentielles à nos yeux.



"Market Place", la plateforme Européenne de bourses de fret et de véhicules qui vous permet d'optimiser vos transports et/ou vos besoins d'affrètement

- Teleroute : La bourse paneuropéenne de fret qui relie plus de 70 000 transporteurs pour offrir et répartir les expéditions

- WTransnet : La principale bourse de fret ibérique qui relie plus de 10 000 entreprises

- 123Cargo : Bourse de fret de premier plan en Roumanie et l'une des plus importantes plateformes de bourse de fret dans les pays d'Europe centrale et du Sud-Est



Avec la Market Place Alpega, couvrez tous vos besoins qu'ils soient Nationaux ou pan-Européens



