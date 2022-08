Stephane GRANDEMANGE

Bonjour.

Une première carrière au sein du Ministère de la Défense en tant que technicien supérieur et formateur en systèmes de télécommunications, puis un passage comme enseignant de la conduite automobile.

Décidé à renouer avec les télécommunications, j'ai acquis le titre professionnel de Technicien Réseaux et Télécommunications d’Entreprises.

Avec mon titre de Technicien Supérieur en systèmes de télécommunications valorisés par 26 années d’expérience cela fait de moi un spécialiste reconnu.

De plus les compétences technico-pédagogiques acquises pendant mes 10 années de formateur, mais également en tant qu’expert-expérimentateur seront un plus, non seulement par rapport au relationnel, mais aussi pour mes capacités d’étude, d’analyse et de restitution.

Aimant le travail bien fait et soucieux de mon prochain, je suis d’un caractère pugnace, dynamique et endurant. Polyvalent, je fais également preuve d’un esprit d’initiative développé et efficace. Pédagogue, autonome et honnête intellectuellement je sais m’adapter judicieusement aux situations qui se présentent. Ces valeurs ont toujours été reconnues par mes camarades ainsi que par mes pairs dans mes emplois précédents.

Fort de ces éléments je souhaite véritablement devenir acteur dans une équipe informatique ou je pourrai apporter toutes mes compétences et mon savoir être.

A bientôt.



Mes compétences :

Systèmes et réseaux

Assistance utilisateurs

Exploitation informatique

Maintenance informatique

Pédagogie