Stéphane HAMET

Avec près de 18 années d’expériences dans les ventes directes et indirectes BtoB, dont 10 passées auprès de constructeurs et opérateurs télecom (Matra communication, Cegetel-SFR), et 7 dans le monde des services informatiques. J'ai occupé des fonctions d’ingénieur commercial, de business developer, de direction commerciale. Mes expériences professionnelles confirment mon gout pour les ventes complexes alliant simultanément projets techniques innovants et ressources humaines.



Mes compétences :

BtoB

ventes directes

RH

SSII