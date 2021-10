Stéphane HARENG

Domaines de compétences :

- Direction : product management, stratégie, CRM, communication

- e-commerce, stratégie digitale,

- Participation réussie au développement de start up en phase de forte croissance (élaboration de business plan, organisation, recrutement et mise en place d'équipes marketing, commerciales et techniques)

- Grande Distribution, solutions multicanales, digital shopper

- secteur du vin et des spiritueux

- négociation internationale de produits technologiques et services

- gestion de centres de profit et croissance du CA (CA : 3-9 M€)

- Expertise en CRM online (web et mobile)

- Relations avec les grands comptes internationaux (Opérateurs mobiles, Grande Distribution,Communautés, partenaires...)



Mes compétences :

Grande Distribution

Levée de fonds

Vin

Stratégie digitale

International business development

Startups

Direction de centre de profits

Business development