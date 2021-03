Stephane HENRY

Depuis plus de 25 ans au contact des professionnels pour le compte de diverses entreprises en agroalimentaire orientées en RHF/RHD et GMS, ma volonté de continuer à développer mes compétences, du savoir faire, au service d'un projet passionnant dans le respect de la politique et la stratégie de l'entreprise motive mon quotidien.

Mon charisme, mon dynamisme, ma vision opérationnelle liée à mon poste actuel commerce/logistique/gestion ainsi que mes qualités relationnelles et ma capacité d'adaptation à différents postes au cours de ma carrière sont des atouts complémentaires.

A 49 ans je dispose des compétences suivantes:

-GESTION D'UN SITE DE PLUS DE 50 SALARIES;

-GESTION D'UN COMPTE D'EXPLOITATION;

-MAMAGEMENT ENCADREMENT INTERMEDIARE;

-GARANT DU RESULTAT OPERATIONNEL;

-GESTION DU CLIMAT SOCIAL



Mes compétences :

Autonome

CHR

Commercial

Dynamique

Relation Humaine

RHD

RHF

Ressources humaines

Vente

Management

Développement commercial

Distribution

Gestion de projet

Direction générale

Communication