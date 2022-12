Double compétence : finance/comptabilité et gestion de projets informatiques :

- 2 ans comme collaborateur en cabinet d'expertise comptable

- 10 ans sur différents projets TMA Accenture



Principales expériences :

- Responsable du support d'applications PeopleSoft Finance & RH

- Gestion d'équipes Offshore

- Optimisation de la rentabilité des contrats

- Préparation et animation des comités, reporting

- Mise en place et suivi des SLA



Mes compétences :

VBA

Peoplesoft

Accounting

Sql

Outsourcing