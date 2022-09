Stéphane MAGANA

Un parcours professionnel dans plusieurs secteurs industriels (aéronautique, métallurgie, ciment, énergie) et sur des postes à responsabilités de plus en plus larges (projet, production, direction de site et BU manager).



Manager, fédérateur d'équipes, sur des sociétés ou des entités en démarrage, des projets d'innovation ou des organisations en (r)évolution pour atteindre des objectifs ambitieux.

Catalyseur du progrès continu, de l'innovation et du développement des compétences collectives pour tendre vers l'excellence opérationnelle.



fr.linkedin.com/in/stephanemagana/

mail : stephanemagana@orange.fr