Stéphane MAHÉRAUT

Postes recherchés : Consultant AMOA

/ Delivery manager



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



CAPGEMINI/EURIWARE :



AREVA : Delivery manager

- Dates : depuis février 2012

- Refonte, organisation et mise en œuvre des process d'un centre de services



SNCF Assistance à maîtrise d'ouvrage

- Analyse des besoins métier

- Dates : novembre 2010 à décembre 2011

Elaboration d'une méthodologie de définition des interfaces pour un projet de GMAO.

- Organisation de la recette/contenu et planning en lien avec les MOA/MOE.

_ Définition des besoins client en interfaçages (organisation d'ateliers et rédaction de spécifications)



LOUIS VUITTON MALLETIER

Supply chain

- Dates : avril 2009 à novembre 2010 Responsable applicatif et encadrement d’équipe TMA (incidents, évolutions...)

- Etude des changements et intégrations projets



AREVA

SMART : Projet Refonte du SI Trésorerie

- Dates : juillet 2007 à janvier 2009

- Projet : Administration Unix et du progiciel SMART

- Fonction : Administrateur technico-fonctionnel



EDF

FELIX : Facturation grands et moyens comptes

- Dates : septembre 2005 à juin 2007

- Projet : Maintien en condition opérationnelle (MCO)

- Fonction : Consultant

Responsable MCO à partir du 1er janvier 2007



MOSAÏK : Facturation grands comptes

- Dates : octobre 2002 à août 2005

- Projet : Organisation et optimisation de l’exploitation (Mosaïk facturation)

- Fonction : Consultant



SGN (GROUPE AREVA)

- Dates : septembre à octobre 2002

- Projet : Elaboration d’une aide à la saisie des temps.

- Fonction : concepteur – développeur



ATHÉLIA (GROUPE AIR LIQUIDE)

- Dates : décembre 2001 à mars 2002

- Projet : Analyse et développement en VB d’une application de traçage de la maintenance de citerne de gaz pour Primagaz.

- Fonction : analyste/encadrement.



RENAULT (RENAULT FRANCE AUTOMOBILE)

- Dates : mai à juillet 2001

- Projet : Analyse et développement en VB d’une application.

- Fonction : analyste d’exploitation, analyste-programmeur



EURIWARE (SIGE)

- Dates : mai 2000 à avril 2001

- Projet : Analyse et développement de formulaire d’édition.

- Fonction : analyste-programmeur

AESN (AGENCE L’EAU SEINE-NORMANDIE)

- Dates : janvier 1999 à mars 2000

- Projet : Analyse d’exploitation et développement d’outils.

- Fonction : analyste d’exploitation, analyste-programmeur



GPL Système

- Dates : avril 1997 à décembre 1998

- Projet : Logiciel Oxalys (gestion des ressources sur Bull GCOS7)

- Fonction : Analyste-programmeur.



SEGILOG

Décembre 1995 à février 1997



- Dates : Décembre 1995 à février 1997

- Projet : Logiciel de gestion de l’Etat civil des municipalités.

- Fonction : Responsable développement et support avant-vente.



COLUMBIA

Septembre 1993 à septembre 1995



- Dates : Septembre 1993 à septembre 1995

- Projet : Logiciel de gestion de production.

- Fonction : chef de projet/responsable analyse et développement (free lance).



MSII

Avril 1992 à Mai 1993



- Dates : Avril 1992 à Mai 1993

- Projet : Logiciel de gestion de production (Columbia et Mégadis).

- Fonction : chef de projet et développement.



C.I.O (COMPAGNIE INFORMATIQUE DE L’OUEST)

Janvier 1991 à Mars 1992



- Dates : Janvier 1991 à Mars 1992

- Projet : Divers.

- Fonction : Analyste/Analyste-programmeur.



COMPETENCES

Sectorielles :

- Energie

- Luxe

- Transport

Métier :

- Analyste – Concepteur – Développeur – Administrateur technique – Responsable Maintenance en Conditions Opérationnelles (MCO)

- Responsable applicatif Supply Chain

- Aide au changement/Intégration de projets

FONCTIONNELLES :

- Facturation – Comptabilité

- Finances – Wall Street Suite

- Supply Chain

- GMAO

TECHNIQUES :

- Systèmes : Windows (NT, 2000), UNIX (Xenix), DOS

- SGBD : Access 97, Oracle, SQL SERVER

- Langages : VB5.0 et 6.0 , Clarion, C, Cobol, SQL, script Unix

- Méthodes d’analyse : Merise, IA, MCX

- Ordonnanceur : Control-M.



Formations, Langues & Mobilité

FORMATION :

- 1989 : DUT Informatique

Langues : Anglais et Italien : pratique régulière

Mobilité : S-E France



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Management