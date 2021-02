Stéphane MERCIER

Docteur-ingénieur de formation dans le domaine des interactions homme-machine, je suis co-fondateur et président de la société InnerSense, une jeune société ayant pour ambition de transformer l'aménagement grâce au mobile.



Je porte un intérêt particulier au développement produit et à la roadmap de R&D associée, en veillant à ce que les objectifs business et techniques soient parfaitement alignés avec l'identité d'InnerSense : une approche centrée sur nos utilisateurs, une technologie de pointe simple à prendre en main, et une super expérience produit :)



Mes compétences :

Spécifications besoins utilisateurs

Product Management

Développement logiciel et IHM

Ergonomie