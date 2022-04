Béatrice TOUSSAINT

Bonjour,



Pour les systèmes propulsifs des avions de la flotte Airbus, l'équipe Suivi de Navigabilité, Certification, Safety est responsable de la certification de type des nouvelles motorisations, de l’analyse et du suivi des évènements en service, des présentations lors des revues avec les autorités (EASA), de l'obtention de la certification des modifications, ainsi que de diverses études techniques.



Je trouve cela absolument passionnant: le système propulsif est complexe, en interactions avec plusieurs autres systèmes, et touche à des problématiques variées. De plus, suivre les évènements en service a selon moi beaucoup de sens, car il s’agit d’assurer la sécurité des personnes.



En outre, depuis Juillet 2015 je suis devenue le manager de l'équipe, ce qui me permet d'avoir une vue encore plus transverse qu'auparavant.



N'hésitez pas à lire les détails de mon profil atypique pour en savoir plus sur mon parcours.



Mes compétences :

Certification

FTA

Informatique

Mathématiques

Navigabilité

Suivi De Navigabilité

Sureté

Sureté de fonctionnement

Aéronautique

Gestion de projet

Management