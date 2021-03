Stéphane MORMES

Langages : Python, Java, VB6, JEE, HTML5, CSS3, Less, Sass, PHP, JSP, JSF, Javascript, ExtJS, C, C++, C#, Groovy, JavaFX

Programmation web : SOAP, Web services

Systèmes d’informations : WSO2 ESB

Framework : Django, Hibernate, Spring, Android, Qt, Birt, Aspose, D3js, C3js, Plotly, AngularJS, Angular (2-7), NodeJS, Spark java, PhantomJS, JHipster

Serveurs : Tomcat, JBoss

Systèmes : Windows, Linux, Ubuntu, Solaris, CentOS

Bases de Données : MySQL, Oracle, MongoDB, PostgreSQL

Réseaux et Protocoles : Modèle OSI, TCP/UDP

IHM : Awt, Swing

Méthodes : UML

Gestion de configuration : CVS, SVN, JIRA,TAIGA

Outils : Eclipse et Eclipse RCP, Jenkins, VisualStudio, Netbeans, Catia V5, SolidWorks, Ant, Maven, Grunt, Docker

Test management : TestLink



Mes compétences :

Android

Développement logiciel

Validation

Web

Gestion de projet technique