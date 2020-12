Chargé d'affaires enthousiaste.

Bon relationnel et à l'aise en clientèle.

Chargé d'affaires depuis 2000 - Agent Commercial depuis 2006.



Spécialiste dans les économies d'énergie en BtoB

Clientèle industrielle et tertiaire en Bretagne et Pays de la loire



Conseils, études et suivi



N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir.