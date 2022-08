Stéphane PUCHEU

Animateur des systèmes de management HSE depuis juillet 2014 (licence professionnelle Bac+3) je souhaite à présent intégrer un service HSE d'un site industriel.

Mes expériences passées (animateur dans le service Environnement du Centre Scientifique et Technique Jean Féger du groupe TOTAL à Pau (mise en place norme ISO14001) et aux Laboratoires des Pyrénées et des Landes) combinées à mon goût du terrain et ma polyvalence font que je souhaite à présent m'orienter vers un poste opérationnel dans un service HSE.