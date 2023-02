Véra WOJTOWICZ

Conseillère en formation, région sud AQUITAINE

Le CEECA s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire à haut niveau d’expertise dans les domaines de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes.

Notre équipe accompagne les entreprises dans une double perspective :

- l’actualisation et le développement des compétences techniques,

- l’accompagnement des dirigeants et leurs collaborateurs vers des solutions organisationnelles, RH, managériales, ….



Face aux évolutions de la profession et ses dangers, le rôle du CEECA est plus que jamais de se mobiliser au côté des acteurs opérationnels et institutionnels pour accompagner ces changements.

Se réinventer, évoluer mais comment ?



Le CEECA développe, dans ce cadre, un pôle constitué de consultants afin de proposer une expertise selon 3 axes :

1. Changer l’image des cabinets : avec l’utilisation de nouveaux langages, des nouvelles technologies de communication, l’adaptation au digital

2. Changer les pratiques : développer le travail collaboratif au sein des équipes, optimiser le pilotage de l’activité, mettre en place des outils afin de sécuriser les données du cabinet, faire évoluer les pratiques managériales

3. Changer le modèle de collaboration avec les clients : faire évoluer les missions du cabinet, réussir la transition numérique, être plus disponible pour accompagner vos clients dans la gestion de leur entreprise.



La formation comme outil de réforme, c'est l'affaire de tous et la responsabilité de chacun !



Le CEECA a élaboré son offre de formation autour de ces problématiques et l’a renforcée par de nouveaux services en complément des 276 formations inter, « des services sur mesures » avec des prestations d’audit et d’accompagnement.



Mes compétences :

Recrutement

Relation entreprise

Formation

Gestion des ressources humaines

Fidélisation client