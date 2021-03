Stephane RENIE

Diplômé en septembre 2013, je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur dans une entreprise dynamique et innovante.



Intéressé par le management et la gestion de projet, les différentes expériences acquises au cours de ma formation m'ont donné le goût de l'apprentissage et du challenge.



Motivé et dynamique je pense pouvoir être moteur dans la réalisation de projets conséquents et mon sens du contact est un atout non négligeable pour la bonne communication et le management.



Mes compétences :

SolidWorks

Amélioration continue

Production

Catia v5

AutoCAD

Creo 2

Microsoft Office

Cosmétique

Gestion de projet