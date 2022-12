Courtier en Assurance de Biens: Habitations, Automobiles, Commerces (Restaurants, Hôtels, Tous Commerces), Immeubles, Dommage-Ouvrage, Bâteaux.



Courtier en Assurance de Personnes: Santé, Indemnités Journalières, Placements.



Clientèle de Particuliers (français ou étrangers, avec anglais et italien courants), et de Professionnels

(professions libérales, commerçants, et artisans).



Etude de devis avec toutes compagnies, pour les meilleures garanties, au meilleur prix.



Restant à votre disposition.



Bien sincèrement, Stéphane RIBA



Mes compétences :

Assurances

Assurances de Personnes

Ecoute et Compréhensibilité

Persévérant et responsable