" Plus j'apprends plus je m'aperçois que je ne sais pas " (Galilée) (Savoir). Ce n'est pas qu'une idée mais une réalité, que cela soit en sciences ou chez lhomme l'étendue des connaissances est un puits sans fin. Je poursuis mon exploration de celle-ci et je la partage volontiers grâce à mon expérience. Ce partage et la collaboration doivent être au centre de nos préoccupations pour construire et nous transcender afin de transformer notre imaginaire en réalité. Faisons-le ensemble.