Stephane RODRIGUEZ

Je témoigne d'une expérience professionnelle réussie de 18 ans dans l'armée de l'air en tant que technicien supérieur dans le domaine de la maintenance électrotechnique, électrique et climatique.

Dans le cadre des permanences et des astreintes, j’ai effectué des interventions urgentes sur tout type de matériels, que ce soit en électricité ou en froid, ce qui implique une forte faculté d’adaptation, une grande polyvalence et une capacité a prendre les bonnes décisions rapidement.

J'ai géré du personnel afin de pouvoir coordonner toutes nos interventions sur toutes nos installations.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Maintenance industrielle

Organisation

Rigueur

Management