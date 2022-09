Stéphane VALBOUSQUET

Titulaire d'un Master 2, mes expériences professionnelles ont complété et diversifié mes connaissances.



Je me suis d'abord perfectionné en contrôle de gestion (mise en place de tableaux de bord, de l’analyse des marges, du suivi de la gestion de production) et dans le reporting.

Par la suite, je suis devenu directeur administratif et financier et membre du comité de direction d'une PME française d’un groupe où j'ai notamment eu l'occasion de perfectionner les aspects relations avec les tiers (CAC, actionnaires, banquiers, contrôleurs divers...) et également de réussir des missions plus ponctuelles (réorganisation de services, études de cibles pour croissance externe, construction et financement d'usine, recherche d'actionnaires).



J'occupe actuellement le poste de DAF d'un Joint-venture Franco-américain.





Mes compétences :

Trésorerie

Contrôle de Gestion

Directeur financier

Reporting

Environnements internationaux