Stéphane VALLE

Avec un effectif de 50 personnes et un chiffre d'affaire moyen de 6M€, nous sommes concepteur et fabricant d'équipements industriels sur mesure (Machines spéciales, Ligne complète de production, Outillages) depuis plus de 35 ans. Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent d'assurer des prestations de qualité sur mesure suivant les cahiers des charges de nos clients.



SECMA est un réel partenaire aussi bien pour ses clients français qu'étrangers et assure une prestation complète de la conception à l'installation sur site et la maintenance. 30% de notre chiffre d'affaire est réalisé à l'export : Amérique du Nord (Etats-Unis), et du Sud (Brésil, Argentine, etc…), Europe (Allemagne, Roumanie, Pologne, Belgique, Irlande,).