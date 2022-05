Stephane VALLOT

Afin de réaliser les vols d'essais d'aéronefs, de systèmes d'armes ainsi que les vols de réception, le contrôleur aérien d'essais et de réception rend les services du contrôle dans l'espace aérien dont il a la charge.



- Assurer la déconfliction des aéronefs en essais avec le reste du trafic civil et militaire.



- Optimiser les vols d'essais dans l'espace aérien en adoptant le meilleur profil de vol qui respecte l'ordre d'essai et les contraintes de l'environnement aéronautique.



- Contribuer à la sécurité des vols: participation à la préparation des vols, anticipation sur les manoeuvres liés aux essais, faciliter le recueil des aéronefs en cas de problème.



- Chef de quart: répartition de la charge de travail dans l'espace aérien dévolu,gérer une équipe de contrôleurs opérationnels, faire respecter la réglementation de la circulation aérienne et les directives en matière de systèmes de management de la sécurité



- Contribuer à l'évolution des procédures, des missions et des moyens de contrôle



- Adjoint formation du centre: assurer une veille réglementaire et technique, créer et suivre des supports de cours au profit des contrôleurs du centre de contrôle