Stéphane VAN CAENEGEM

Diplômée de l’école d’ingénieurs en informatique pour l’industrie de Tours, j’occupe depuis dix ans un poste de chef de projets dans lequel j’assume la gestion du système informatique tant d'un point de vue technique que d'un point de vue organisationnel.



Parallèlement à mon emploi et dans le cadre d'activités culturelles, j’ai dispensé des cours au CNAM de Tours dans des domaines allant de l’administration de réseaux jusqu’au développement d’applications logicielles. Cette activité m’a permis de suivre au plus près les évolutions du monde de l’informatique et ainsi de rester au fait des nouvelles évolutions technologiques



Mes compétences et mon ouverture d’esprit m’amènent à m’intéresser à des domaines allant de la programmation de systèmes électronique embarquée jusqu’à l’organisation de réseaux informatiques.



Egalement auto-entrepreneur, je propose des prestations d’infogérance et de conception de sites web à destinations de PME/PMI.





Mes compétences :

Développement d'applications

Réseau

Programmation

Informatique

Gestion de projets

Électronique

Langage Java

PHP5

Joomla

Langage C/C++

Linux

Windows server

Infogérance

Télécommunications